В ISU отреагировали на возвращение Валиевой на соревнования

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) прокомментировали предстоящее возвращение россиянки Камилы Валиевой на соревнования.

Источник: Спорт-Экспресс

18 января 19-летняя спортсменка объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.

«Вопрос о допуске к национальным чемпионатам решается самими фигуристами и членами ISU», — приводит ответ ТАСС.

Чемпионат России по прыжкам состоится с 31 января по 1 февраля, а Кубок Первого канала — с 18 по 23 марта.

25 декабря истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. В начале ноября фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене». До отстранения спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.