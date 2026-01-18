В ISU отреагировали на возвращение Валиевой на соревнования

18 января 19-летняя спортсменка объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
«Вопрос о допуске к национальным чемпионатам решается самими фигуристами и членами ISU», — приводит ответ ТАСС.
Чемпионат России по прыжкам состоится с 31 января по 1 февраля, а Кубок Первого канала — с 18 по 23 марта.
25 декабря истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. В начале ноября фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене». До отстранения спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.