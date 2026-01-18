Ричмонд
Косторная и Куница перешли в академию Плющенко

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная, которая выступает в парном катании со своим супругом Георгием Куницей, будут тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, передают РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмены сохранят сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым. Плющенко возьмет на себя работу над совершенствованием прыжковых элементов пары. Инициаторами перехода стали сами фигуристы.

С осени 2022 года Косторная катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Недавно у пары родился сын.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.