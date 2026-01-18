Ричмонд
Тарасова — о Тутберидзе: «Фантастический тренер, из обычного парня сделала чемпиона Европы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заслуге тренера Этери Тутберидзе в победе Ники Егадзе на чемпионате Европы в мужском одиночном катании.

Источник: Getty Images

23-летний грузинский фигурист набрал 273,00 балла за короткую и произвольную программы и выиграл турнир.

— Этери Георгиевна (Тутберидзе) — фантастический тренер. Если она кого‑то берет, она их «делает». Вчера совершенно потрясающе, удивительно катался Егадзе, прыгал все подряд четыре оборота, поразил меня. Он никогда этого не показывал, но вчера он показал очень многое. Я не понимала, зачем Этери Георгиевна его взяла. Но из обычного парня она сделала чемпиона Европы. Будем ждать, что дальше. Желаю им на Олимпиаде хорошего, настоящего мужского катания, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».