Тарасова — о Тутберидзе: «Фантастический тренер, из обычного парня сделала чемпиона Европы»

— Этери Георгиевна (Тутберидзе) — фантастический тренер. Если она кого‑то берет, она их «делает». Вчера совершенно потрясающе, удивительно катался Егадзе, прыгал все подряд четыре оборота, поразил меня. Он никогда этого не показывал, но вчера он показал очень многое. Я не понимала, зачем Этери Георгиевна его взяла. Но из обычного парня она сделала чемпиона Европы. Будем ждать, что дальше. Желаю им на Олимпиаде хорошего, настоящего мужского катания, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».