Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадская журналистка Смит: «Тарасова называет чемпионат Европы скучным. Но здесь не было негативной драмы. Была правильная драма»

Канадская журналистка Беверли Смит отреагировала на слова Татьяны Тарасовой о чемпионате Европы по фигурному катанию.

Тарасова сказала: «У нас девочки катаются интереснее. Думаю, можно согласиться с тем, что уровень европейского фигурного катания деградирует без нас. У нас же много лет катались три девочки, которые всегда украшали женские соревнования. А сейчас из всех девочек, которых черт знает сколько, — всего два чистых проката. Это неинтересно смотреть».

«Татьяна Тарасова называет чемпионат скучным (видимо, потому что здесь не было россиянок). Но здесь не было и негативной драмы. Была правильная драма. Так много интересных выступлений от людей, которые травмировались, но сделали невозможное», — написала Смит.