Канадская журналистка Смит: «Тарасова называет чемпионат Европы скучным. Но здесь не было негативной драмы. Была правильная драма»

Тарасова сказала: «У нас девочки катаются интереснее. Думаю, можно согласиться с тем, что уровень европейского фигурного катания деградирует без нас. У нас же много лет катались три девочки, которые всегда украшали женские соревнования. А сейчас из всех девочек, которых черт знает сколько, — всего два чистых проката. Это неинтересно смотреть».
«Татьяна Тарасова называет чемпионат скучным (видимо, потому что здесь не было россиянок). Но здесь не было и негативной драмы. Была правильная драма. Так много интересных выступлений от людей, которые травмировались, но сделали невозможное», — написала Смит.