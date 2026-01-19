Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Роднина: «Олимпиада для меня будет куда интереснее, чем возвращение Валиевой»

Дептутат Госдумы Ирина Роднина не испытывает эмоций от возвращения Камилы Валиевой на соревнования.

Источник: Спортс"

"Валиева выступит на Кубке Первого канала? Это замечательно, но в ладоши хлопать не стоит. Участие в соревнованиях — ее работа. Пока никаких эмоций от возвращения Камилы я не испытываю, но хочу посмотреть, как это будет выглядеть.

В большинстве своем в последний раз мы видели Валиеву несколько лет назад. Всякие шоу, в которых она каталась после этого, — примочки для больного. О ее тренировках тоже ничего не слышно, сама я там ни разу не была. Соревнования начнутся, там все будет видно. Зачем раньше времени интригу раскрывать?

Сейчас могу сказать, что Олимпиада для меня будет куда интереснее, чем возвращение Валиевой. Второе — сами журналисты до такого уровня подогрели. Будет очень обидно, если ожидания общественности Камила в итоге не оправдает", — рассказала Роднина.