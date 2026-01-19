Ирина Роднина: «Олимпиада для меня будет куда интереснее, чем возвращение Валиевой»

В большинстве своем в последний раз мы видели Валиеву несколько лет назад. Всякие шоу, в которых она каталась после этого, — примочки для больного. О ее тренировках тоже ничего не слышно, сама я там ни разу не была. Соревнования начнутся, там все будет видно. Зачем раньше времени интригу раскрывать?