Косторная вернулась к Плющенко: что задумала чемпионка

С тех пор изменилось многое. Алена еще пару раз поменяла тренера и по итогу перешла в парное катание — дисциплину, где ей пророчили оказаться не один год до этого. Партнером стал Георгий Куница — сперва на льду, а затем и в жизни. После дебютного сезона в спорте ребята объявили о пропуске двух соревновательных лет, а затем стало известно, что они ждут ребенка. Осенью 2025-го у них родился сын. А еще через пару месяцев Алена заявила РИА Новости, что они с Георгием хотят вернуться на старты уже весной.