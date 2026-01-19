Косторная и Куница подтвердили переход в академию Плющенко

«Утро начинаем с хороших новостей! Мы присоединяемся к академии “Ангелы Плющенко” уже в этом сезоне. Рады, что остаемся со своими тренерами. А одним из наших наставников станет легенда, кумир, долгожитель в спорте — Евгений Викторович Плющенко. Верим, что наш союз в спорте будет насыщенным и интересным. P. S. Спустя пять лет вернусь в уже знакомые стены “Ангелов”. Но уже с мужем и сыном, к знакомой команде», — написала Косторная в своем Telegram-канале.