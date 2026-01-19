Ричмонд
Косторная и Куница подтвердили переход в академию Плющенко

Косторная и Куница подтвердили переход в академию Евгения Плющенко.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная и ее супруг Георгий Куница подтвердили переход в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Косторная и Куница перешли в школу Плющенко. Отмечалось, что пара при переходе в академию продолжит сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым. Планируется, что Плющенко уделит особое внимание прыжковым элементам пары. Инициаторами сотрудничества стали сами фигуристы.

«Утро начинаем с хороших новостей! Мы присоединяемся к академии “Ангелы Плющенко” уже в этом сезоне. Рады, что остаемся со своими тренерами. А одним из наших наставников станет легенда, кумир, долгожитель в спорте — Евгений Викторович Плющенко. Верим, что наш союз в спорте будет насыщенным и интересным. P. S. Спустя пять лет вернусь в уже знакомые стены “Ангелов”. Но уже с мужем и сыном, к знакомой команде», — написала Косторная в своем Telegram-канале.

Косторная и Куница выступают вместе с 2023 года. В августе того же года фигуристы поженились, осенью 2025-го у супругов родился сын. При этом уже в декабре 2025 года Косторная сообщила РИА Новости, что они с супругом намерены вернуться к соревнованиям в текущем сезоне. Будучи в одиночном катании, Косторная уже представляла «Ангелы Плющенко» в сезоне-2020/21.