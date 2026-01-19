«Больше ничего делать не умеют». Роднина объяснила, зачем Трусова и Валиева возвращаются в спорт

«Возвращение Трусовой в профессиональный спорт? Сейчас девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. Как бы это ни звучало, так и есть. Не считаю, что это может прозвучать грубо.



И у Саши, и у Камилы (Валиевой) с самого детства был один ориентир — результат в спорте и выполнение сложнейших элементов. Видимо, в шоу им теперь не так интересно. Они все еще ощущают себя спортсменками, а не артистами.



Не знаю, как Трусова поменялась за время отсутствия в профессиональном спорте. В моем понимании Саша всегда была малоуправляемой и ориентированной на самые высокие цели. У нее было свое мнение, что я считаю очень важным для спортсмена.



Повлияют ли роды на возвращение? У нас уже многие после родов пытались вернуться. Та же Алена Косторная, еще некоторые девушки. Сейчас нам международные спортивные организации организовали перерыв, а девушки времени зря не теряют, улучшают демографию страны.



В этом вопросе все очень индивидуально. Возраст может и не повлиять, чемпионат мира и в 40 лет выигрывали. Не знаю, как определить, чье возвращение будет более успешным — Трусовой или Валиевой. На обоих снова хочу посмотреть, но каких-то интересных мне интриг я не вижу», — сказала Роднина.