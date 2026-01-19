Алина Загитова: «Не верьте фейковым новостям, что я стала ведущей политического ток-шоу»

"Друзья, не верьте фейковым новостям о том, что я стала ведущей политического ток-шоу. Это неправда.
По-прежнему остаюсь с Первым каналом в качестве ведущей «Ледникового периода». Скоро новый сезон!" — написала Загитова.
«Ледниковый период» изнутри: Загитова с оговоркой про лицо, ясли за кулисами, новая задумка.
