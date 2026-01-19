Минимум 13. Детали участия российских спортсменов в Олимпиаде проясняются

В результате квалификации было завоевано четыре квоты — на дистанциях 500 и 1000 метров у женщин и 1000 и 1500 метров у мужчин. Но так как российские спортсмены не допущены до эстафеты, число олимпийских лицензий ограничено одной мужской и одной женской. Их автоматически получили Посашков и Крылова как набравшие наибольшее количество квалификационных баллов (2111 и 1078 соответственно).