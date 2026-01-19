Минимум 13. Детали участия российских спортсменов в Олимпиаде проясняются

18 января завершились все отборочные олимпийские старты, и теперь можно сказать, какова ситуация с участием российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Если не возникнет неожиданностей, то от нашей страны на Игры поедут минимум 13 спортсменов. Напомним, что в Париж-2024 после всех фильтров и скандалов отправились 15 нейтральных россиян.
Официально допущенные спортсмены
Пять российских спортсменов уже получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) и подтвердили свое участие в Играх в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).
Фигурное катание: Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Отбор в фигурном катании был основан на результатах олимпийского квалификационного турнира в Пекине в сентябре 2025 года, который Петросян и Гуменник выиграли, набрав 209,63 и 262,82 балла соответственно.
Шорт-трек: Иван Посашков и Алена Крылова.
Квалификация в шорт-треке проходила через общий зачет Кубка мира сезона-2025/26. Изначально на этапы Кубка мира поехали пять российских нейтралов: Алена Крылова (500 м), Елена Серегина (1000 м), Анна Матвеева (1500 м), Иван Посашков (1000 м) и Даниил Николаев (1500 м). Участвовать они могли только на своих конкретных дистанциях — таковы правила для нейтралов, установленные ISU. Замена была возможна только по травме.
В результате квалификации было завоевано четыре квоты — на дистанциях 500 и 1000 метров у женщин и 1000 и 1500 метров у мужчин. Но так как российские спортсмены не допущены до эстафеты, число олимпийских лицензий ограничено одной мужской и одной женской. Их автоматически получили Посашков и Крылова как набравшие наибольшее количество квалификационных баллов (2111 и 1078 соответственно).
Ски-альпинизм: Никита Филиппов (этот вид спорта дебютирует на Олимпиаде).
Квалификация проходила через этапы Кубка мира сезона-2024/25. Филиппов стал единственным российским спортсменом, чьи результаты позволили получить лицензию.
Спортсмены, выполнившие нормативы и ожидающие допуска
Ряд спортсменов успешно прошли квалификацию в своих видах спорта и теперь ожидают окончательного решения о допуске от специальной комиссии МОК (AINERP).
Лыжные гонки: Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Квалифицировались через этап Кубка мира в Давосе (Швейцария), где нужно было набрать менее 300 пунктов FIS в одной из гонок. Благодаря этому получили возможность стартовать на Олимпиаде во всех личных дисциплинах.
Конькобежный спорт: Ксения Коржова (дистанция 3000 м) и Анастасия Семенова (масс-старт).
Квалификация шла через четыре этапа Кубка мира осенью 2025 года. Коржова прошла по результату, Семенова — по очкам. Выступить смогут только на указанных выше дистанциях.
Санный спорт: Павел Репилов и Дарья Олесик.
17 января Олесик заняла 12-е место на чемпионате Европы в Оберхофе, а Репилов — 18-е. Этого хватило для завоевания олимпийских путевок, но впереди еще проверки комиссии МОК.
Виды, где у России есть квоты, но пока неизвестны фамилии спортсменов
В горнолыжном спорте одна квота у парней и одна у девушек. Кому именно их отдадут — официально не объявлено. На Кубке мира успели выступить Юлия Плешкова и Екатерина Ткаченко. В FIS-стартах отметились Семен Ефимов, Иван Кузнецов, Александр Андриенко. Скорее всего, на Игры поедут Ткаченко и Ефимов.
Во фристайле в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр две российские девушки находятся в листе ожидания на шестой и девятой строчках. Скорее всего, речь об Анастасии Таталиной и Лане Прусаковой. Финальные списки будут известны позже — некоторые из сборных еще могут не выбрать своих квот.
Виды спорта без российского участия
Российские спортсмены точно не выступят в следующих дисциплинах:
Командные виды: хоккей и керлинг (в соответствии с рекомендациями МОК).
Индивидуальные виды: биатлон (не были допущены международной федерацией), скелетон, сноуборд, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье (не смогли пройти квалификацию, в том числе из-за визовых проблем).
Условия участия нейтральных атлетов
Все допущенные спортсмены будут выступать под строгими условиями, аналогичными летним Играм в Париже. Они не имеют права использовать российскую национальную символику (флаг, гимн, герб). Для них предусмотрены специальный флаг бирюзового цвета с аббревиатурой AIN и отдельная музыкальная заставка, которая будет использоваться в качестве гимна. Участие возможно только в индивидуальных дисциплинах. Общение со СМИ, в отличие от турниров ISU (фигурное катание, коньки и шорт-трек), разрешено.
Автор: Семен Сундуков