Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник с рекордом выиграл короткую программу на Мемориале Грушмана

Гуменник лидирует после короткой программы на Мемориале Грушмана.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник лидирует после короткой программы на Мемориале Петра Грушмана, который стартовал в Санкт-Петербурге.

Гуменник получил за свой прокат 109,05 балла и установил новый рекорд России. Второе место занимает Семен Соловьев (88,53 балла), третий результат показал Илья Строганов (74,22).

Произвольную программу фигуристы представят в четверг.

Соревнования завершатся 22 января. Мемориал Петра Грушмана является последней возможностью для Гуменника проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 22 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше