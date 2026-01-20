Трусова намерена вернуться в спорт ради Олимпиады — 2030, сообщил источник

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030 во Французских Альпах, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Ранее РИА Новости сообщило, что 21-летняя фигуристка возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. Спортсменка попала в заявку прыжкового чемпионата России, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.
Отмечается, что Трусова исходит из того, чтобы вернуться не ради нескольких стартов, а для того, чтобы получить возможность участия в ключевых соревнованиях цикла. Кроме того, она намерена побороться за олимпийское золото.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил.