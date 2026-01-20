«Всю беременность думала — Плющенко или Тутберидзе?»: исповедь Трусовой

«До того, как Миша родился, все было намного проще. Думала: “Будет ребенок, ничего страшного. Или с бабушкой останется, или с няней”. Но, когда он родился, все поменялось. Я поняла, что каждый отрезок времени, который я провожу не с ним, дается тяжело. Мне кажется, что ему из-за этого еще тяжелей. Вопрос тут не в силах, они находятся всегда. Даже когда я очень сильно устала, не спала, выступала по два шоу в день, прихожу к Мише, и силы откуда-то берутся. Я с ним готова играть, заниматься. Мне однозначно будет сложнее, будет меньше времени на все: и на тренировки, и на Мишу. Но, надеюсь, все получится совмещать».