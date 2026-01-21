Мемориал Грушмана. Куликова, Пулина, Фурсова, Рубцова, Кудлай покажут короткие программы

Мемориал Петра Грушмана.
Санкт-Петербург.
Женщины, короткая программа.
Начало — 11:30 по московскому времени (21 января).
Первая разминка.
1. Людмила Фурсова.
2. Александра Чаткина.
3. Виктория Нестерова.
4. Ульяна Третьякова.
5. Мария Поступаева.
Вторая разминка.
6. Ева Зубкова.
7. Мария Артемова.
8. Ксения Фадеева.
9. Екатерина Ципухина.
10. Диана Евлахина.
Третья разминка.
11. Мария Пулина.
12. Мария Мазур.
13. Анастасия Лесницкая.
14. Арина Кудлай.
15. Арина Кшецкая.
Четвертая разминка.
16. Елизавета Куликова.
17. Полина Тимошенко.
18. Дарья Третьякова.
19. Любовь Рубцова.
20. Александра Баскова.
21. Екатерина Хабарова.