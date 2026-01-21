Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мемориал Грушмана. Куликова, Пулина, Фурсова, Рубцова, Кудлай покажут короткие программы

21 января фигуристки выступят с короткими программами на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге.

Мемориал Петра Грушмана.

Санкт-Петербург.

Женщины, короткая программа.

Начало — 11:30 по московскому времени (21 января).

Первая разминка.

1. Людмила Фурсова.

2. Александра Чаткина.

3. Виктория Нестерова.

4. Ульяна Третьякова.

5. Мария Поступаева.

Вторая разминка.

6. Ева Зубкова.

7. Мария Артемова.

8. Ксения Фадеева.

9. Екатерина Ципухина.

10. Диана Евлахина.

Третья разминка.

11. Мария Пулина.

12. Мария Мазур.

13. Анастасия Лесницкая.

14. Арина Кудлай.

15. Арина Кшецкая.

Четвертая разминка.

16. Елизавета Куликова.

17. Полина Тимошенко.

18. Дарья Третьякова.

19. Любовь Рубцова.

20. Александра Баскова.

21. Екатерина Хабарова.