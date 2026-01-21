Ричмонд
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о любви к боксу.

Источник: Sports.Ru

"Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы.

Каждый раз, когда я выхожу на тренировку, я полностью отключаюсь от лишних мыслей и просто кайфую от движения, скорости и адреналина", — написала Загитова.

