Фигурист Гуменник прыгнул пять четверных прыжков на турнире перед Олимпиадой

В четверг Гуменник получил за произвольную программу 217,44 балла. В короткой фигурист набрал 109,05 балла. Таким образом, он установил рекорд России (326,49 балла). Предыдущее достижение принадлежало ему же и составляло 314,54 балла. Также Гуменник установил рекорд России по баллам за произвольную программу, предыдущее достижение составляло 210,04 балла. Во время выступления Гуменник прыгнул пять четверных прыжков.