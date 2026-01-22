Фигурист Гуменник прыгнул пять четверных прыжков на турнире перед Олимпиадой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник, готовящийся к выступлению на Олимпиаде, стал победителем турнира памяти П. С. Грушмана. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
В четверг Гуменник получил за произвольную программу 217,44 балла. В короткой фигурист набрал 109,05 балла. Таким образом, он установил рекорд России (326,49 балла). Предыдущее достижение принадлежало ему же и составляло 314,54 балла. Также Гуменник установил рекорд России по баллам за произвольную программу, предыдущее достижение составляло 210,04 балла. Во время выступления Гуменник прыгнул пять четверных прыжков.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России. В сентябре Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года.
Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.