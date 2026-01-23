Хайповая фигуристка Костылева после камбэка к Плющенко прыгнула 2 четверных и триксель, но стала 9-й. Серьезно?!

Женское одиночное катание стремительно развивается в техническом плане. Еще с юниорского возраста фигуристки изучают элементы ультра-си. Это повышает сложность, но увеличивает риски и имеет серьезные последствия. Вместо комплексной работы — изучение многооборотных прыжков, из-за чего самого катания почти не остается. Далеко не каждый может балансировать и совмещать все, что особенно явно стало видно на всероссийских соревнованиях памяти Петра Грушмана.
Больше всего внимания, естественно, привлекла Елена Костылева. За последний месяц она успела уйти от Евгения Плющенко, потренироваться у Софьи Федченко, выступить в шоу и вернуться обратно в академию. Вся эта неразбериха и накопившиеся травмы привели к неутешительному результату. После короткой программы Елена занимала 2-е место, но не справилась с произвольной и опустилась на итоговое 9-е, при этом она прыгнула чисто два квада и триксель…
Самая хайповая фигуристка страны фантастически прошла первую половину программы. На стартовом тройном акселе она немного потеряла ось в крутке, но смогла ее выправить и выехать прыжок без проблем, после чего достаточно качественно исполнила четверной тулуп и секвенцию четверной сальхов — двойной аксель. Уже после вращения Костылева пошла еще на один ультра-си — четверной сальхов, но все закончилось достаточно болезненным падением. После этого фигуристка дважды не справилась с тройным лутцем, из-за чего потеряла каскад. В итоге из-за трех падений она совсем выбилась из темпа и закончила прокат намного позже музыки.
Если первую ошибку еще можно списать на недостаток формы, то после нее Елена просто не смогла забыть об этом и совсем отключилась от проката. Очевидно, что со всеми этими скандалами сложно выходить на публику и показывать свой максимум. Ко всему прочему, видна серьезная деградация в катании и презентации. Раньше Костылева отличалась неплохим для своего возраста коньком, умением передавать эмоции. Сейчас же вся программа состоит из беговых и заходов на элементы. Обидно видеть, как суперталантливая спортсменка гибнет на глазах. Из-за постоянной погони за четверными Лена теряет уже приобретенные навыки. Результат для фигуристки таких задатков — позорный: 119,11 балла за прокат и 188,45 в сумме не позволили ей остаться даже в топ-5.
Правда, сама фигуристка считает, что ее результат не настолько фатальный. После соревнований она в социальных сетях обратилась к болельщикам:
«Это случайно, ребят. Учитывая, что занимаюсь только 12 дней, с полного нуля, это очень даже хорошо. Я второй четверной сальхов-то прыгнула, но у меня случайно подвернулась нога, поэтому считайте, что я сделала. До первенства России еще есть время, думаю, все будет нормально, а первую половину вообще шикарно проехала».
Забавно, конечно, читать про случайность, а особенно объяснение падения с квада. Тогда все фигуристки в мире падают просто так, у всех подворачиваются ноги…
На контрасте совершенно иначе выглядит победительница соревнований — Лидия Плескачева. Она в угоду трендам также разучивает сложные элементы, но старается не забывать о программах. В прокате произвольной одиночница справилась с тройным акселем, но после упала с четверного сальхова. Несмотря на это, Лидия очень быстро собралась и начала делать хореографическую растанцовку, не потеряв в эмоциях и настроении.
Плескачева постепенно усложняет контент, не торопится, еще и постоянно экспериментирует с образами. Если в короткой у нее серьезная и драматичная тема, то в произвольной — хиты группы Queen. Везде фигуристка смотрится органично, показывает интересные хореографические решения и не боится осваивать новые фишечки. Для юниорок это редкое качество, а Лидия еще и находится в топе. Впрочем, Светлана Панова всегда славилась умением готовить разносторонних спортсменок. За прокат Плескачева набрала 136,21 балла, сумма же — 206,27.
Сложно представить, что будет на первенстве России. Не все потеряно для Костылевой, хотя до главного турнира сезона всего две недели, в борьбе Плескачева. На турнир в Санкт-Петербург не приехали многие лидеры сборной, единицы делали попытки исполнить элементы ультра-си. В Саранске будет страшная заруба. Но, как мы видим, у юниорок чаще стали побеждать фигуристки, умеющие и кататься, и презентовать, и выполнять хотя бы 1−2 ультра-си. Те же, кто гонится за сложностью, все больше разочаровывают. И это не только Костылева, но и многие ученицы Этери Тутберидзе.
Алена Волкова