Хайповая фигуристка Костылева после камбэка к Плющенко прыгнула 2 четверных и триксель, но стала 9-й. Серьезно?!

Если первую ошибку еще можно списать на недостаток формы, то после нее Елена просто не смогла забыть об этом и совсем отключилась от проката. Очевидно, что со всеми этими скандалами сложно выходить на публику и показывать свой максимум. Ко всему прочему, видна серьезная деградация в катании и презентации. Раньше Костылева отличалась неплохим для своего возраста коньком, умением передавать эмоции. Сейчас же вся программа состоит из беговых и заходов на элементы. Обидно видеть, как суперталантливая спортсменка гибнет на глазах. Из-за постоянной погони за четверными Лена теряет уже приобретенные навыки. Результат для фигуристки таких задатков — позорный: 119,11 балла за прокат и 188,45 в сумме не позволили ей остаться даже в топ-5.