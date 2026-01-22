Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник, Грин и Парсонс, Уна и Гэйдж Браун представят произвольные танцы

Чемпионат четырех континентов-2026.
Пекин, Китай.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 7:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Жами Фурнье — Эверест Жу (Канада).
2. Харлоу Линелла Стэнли — Сейджи Урано (Мексика).
3. Наталия Паллу-Невес — Жайин Панесар (Бразилия).
4. Гаухар Наурызова — Бойсангур Датиев (Казахстан).
5. Сяо Цзыси — Хэ Линхао (Китай).
Вторая разминка.
6. Жэнь Цзюньфэй — Син Цзянин (Китай).
7. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада).
8. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай).
9. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).
10. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).
Третья разминка.
11. Холли Харис — Джейсон Чан (Австралия).
12. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).
13. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).
14. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).
15. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).
После ритм-танца.
1. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 79,97.
2. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 78,66.
3. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 74,24.
4. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 73,20.
5. Холли Харис — Джейсон Чан (Австралия) — 68,33.
6. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 67,31.
7. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 66,05.
8. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай) — 64,41.
9. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада) — 62,96.
10. Жэнь Цзюньфэй — Син Цзянин (Китай) — 61,55.
Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине.