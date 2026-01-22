Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник, Грин и Парсонс, Уна и Гэйдж Браун представят произвольные танцы

23 января на чемпионате четырех континентов в Пекине дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют Эмилия Зингас и Вадим Колесник из США.

Чемпионат четырех континентов-2026.

Пекин, Китай.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 7:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Жами Фурнье — Эверест Жу (Канада).

2. Харлоу Линелла Стэнли — Сейджи Урано (Мексика).

3. Наталия Паллу-Невес — Жайин Панесар (Бразилия).

4. Гаухар Наурызова — Бойсангур Датиев (Казахстан).

5. Сяо Цзыси — Хэ Линхао (Китай).

Вторая разминка.

6. Жэнь Цзюньфэй — Син Цзянин (Китай).

7. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада).

8. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай).

9. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).

10. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).

Третья разминка.

11. Холли Харис — Джейсон Чан (Австралия).

12. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).

13. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).

14. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

15. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).

После ритм-танца.

1. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 79,97.

2. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 78,66.

3. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 74,24.

4. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 73,20.

5. Холли Харис — Джейсон Чан (Австралия) — 68,33.

6. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 67,31.

7. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 66,05.

8. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай) — 64,41.

9. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада) — 62,96.

10. Жэнь Цзюньфэй — Син Цзянин (Китай) — 61,55.

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине.