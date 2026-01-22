Ричмонд
Чемпионат четырех континентов. Накаи, Чиба, Аоки, Дэйлман, Эверхардт, Хэ Ин Ли, Самоделкина покажут произвольные программы

23 января на чемпионате четырех континентов в Пекине фигуристки выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует японка Ами Накаи.

Чемпионат четырех континентов-2026.

Пекин, Китай.

Женщины.

Произвольная программа.

Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Вторая разминка.

6. Чан Чичхин (Гонконг).

7. Ань Сянъи (Китай).

8. Ен А Сон (Южная Корея).

9. Син Чжи А (Южная Корея).

10. Сара-Мод Дюпюи (Канада).

Третья разминка.

11. Фи Энн Лэндри (Канада).

12. Чжан Жуйян (Китай).

13. Чжу И (Китай).

14. Софья Самоделкина (Казахстан).

15. Старр Эндрюс (США).

16. Брэди Теннелл (США).

Четвертая разминка.

17. Хэ Ин Ли (Южная Корея).

18. Сара Эверхардт (США).

19. Габриэль Дэйлман (Канада).

20. Моне Чиба (Япония).

21. Юна Аоки (Япония).

22. Ами Накаи (Япония).

После короткой программы.

1. Ами Накаи (Япония) — 73,83.

2. Юна Аоки (Япония) — 71,41.

3. Моне Чиба (Япония) — 68,07.

4. Габриэль Дэйлман (Канада) — 67,69.

5. Сара Эверхардт (США) — 67,51.

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 67,06.

7. Брэди Теннелл (США) — 66,16.

8. Старр Эндрюс (США) — 65,82.

9. Софья Самоделкина (Казахстан) — 62,29.

10. Чжу И (Китай) — 58,99.

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине.