Загитова — на вопрос о мамах в «Ледниковом периоде»: «У меня пока такого опыта не было, но думаю, что все совсем скоро случится»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и продюсер Илья Авербух высказалась о мамах-фигуристках, выступающих на шоу «Ледниковый период».

Источник: Спортс"

Загитова и Авербух стали гостями программы «Доброе утро» на Первом канале. В новом сезоне «Ледникового периода» Алина участвует в качестве ведущей.

Авербух: Я думаю, что такого количества олимпийских чемпионов, которые в проекте «Ледниковый период», больше нет нигде в мире.

— А еще у вас рекордное созвездие молодых мам, мне кажется, в этом сезоне. Как можно совмещать такой интенсивный труд и материнство?

Загитова: Как раз таки в первом выпуске вы об этом узнаете. Мы, конечно же, спросили эти вопросы, безусловно. У меня пока что такого опыта не было, но думаю, что все совсем скоро случится.

Авербух: А я вижу это все немножко изнутри. Помогают папы: Алена Косторная тренируется — папа в этот момент с коляской. Помогает и Саше Трусовой ее супруг.

Только-только вот Женя Медведева два месяца назад стала мамой (Авербух оговорился, и в этот момент в эфире показали Евгению Тарасову — Спортс«“) — и уже вовсю выступает, взлетает в поддержки.

Я думаю, что это очень хорошая мотивация вообще, в том числе и для наших будущих мам. Это только приумножение, это еще счастье в жизни, счастье материнства, в семье. Поэтому, я думаю, это тоже миссия проекта «Ледниковый период».

— А детишки потом скажут: «Мы выросли на льду».

Загитова: У Жени Медведевой все будет (Загитова поправила Авербуха — Спортс«“). Женя Тарасова у нас недавно стала мамой и как раз таки показывает потрясающие результаты. На самом деле большая гордость за них.

«Ледниковый период» изнутри: Загитова с оговоркой про лицо, ясли за кулисами, новая задумка.

