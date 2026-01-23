Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина о продлении отстранения России: «В хоккее нас боятся, видимо. Наши ребята в НХЛ — это одно из ярких явлений»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила продление отстранения хоккейных сборных России от межународных турниров.

Источник: Спортс"

Ранее ИИХФ продлила отстранение российских сборных от международных соревнований. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

— Были предложения допустить юношеские сборные от Международного олимпийского комитета.

Последнее слово всегда остается за международными федерациями. У каждой федерации свои взгляды. Кто‑то прислушивается к мнению МОК, кто‑то — нет. Это зависит от того, кто находится в президиуме этих федераций.

— На ваш взгляд, это неправильно?

— Они просто в аутсайдерах в этом плане. Все‑таки решение о допуске российских и белорусских спортсменов набирает силу.

Аккуратно, не все федерации, но многие начинают с юниорского уровня. Видимо, в хоккее боятся нас.

Если брать выступления наших ребят в НХЛ, то это одно из ярких явлений. Уже не говорю про Александра Овечкина. Остальные ребята тоже подтягиваются и показывают интересные результаты и хорошую игру.

Наверняка, если наши ребята появятся на юниорском чемпионате мира, менеджеры команд будут к ним присматриваться. Тем более нас нигде не видели четыре года, — сказал Ирина Роднина.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше