Роднина о продлении отстранения России: «В хоккее нас боятся, видимо. Наши ребята в НХЛ — это одно из ярких явлений»

Ранее ИИХФ продлила отстранение российских сборных от международных соревнований. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.
— Были предложения допустить юношеские сборные от Международного олимпийского комитета.
Последнее слово всегда остается за международными федерациями. У каждой федерации свои взгляды. Кто‑то прислушивается к мнению МОК, кто‑то — нет. Это зависит от того, кто находится в президиуме этих федераций.
— На ваш взгляд, это неправильно?
— Они просто в аутсайдерах в этом плане. Все‑таки решение о допуске российских и белорусских спортсменов набирает силу.
Аккуратно, не все федерации, но многие начинают с юниорского уровня. Видимо, в хоккее боятся нас.
Если брать выступления наших ребят в НХЛ, то это одно из ярких явлений. Уже не говорю про Александра Овечкина. Остальные ребята тоже подтягиваются и показывают интересные результаты и хорошую игру.
Наверняка, если наши ребята появятся на юниорском чемпионате мира, менеджеры команд будут к ним присматриваться. Тем более нас нигде не видели четыре года, — сказал Ирина Роднина.