Гуменник выступит под первым номером в короткой программе на Олимпийских играх

Российский фигурист Петр Гуменник получил первый порядковый номер в короткой программе, поскольку у него отсутствует международный рейтинг. Сразу после него выступит американец Максим Наумов, у которого рейтинг низкий.
В первую разминку также попали мексиканец Донован Каррильо, испанец Томас-Льоренс Гуарино Сабате и швед Андреас Нордбек. Они получат стартовые номера в диапазоне с 3 по 5. Точный порядок их выступления в короткой программе будет определен дополнительной жеребьевкой внутри этой подгруппы.
В первую разминку вошли француз Адам Сьяо Хим Фа, японец Шун Сато, грузин Ника Эгадзе, американец Илья Малинин, японец Юма Кагияма и выступающий за Казахстан Михаил Шайдоров. Они разделены на две подгруппы и разыграют между собой порядок выступления с 24 по 29.
Соревнования по фигурному катанию на зимней Олимпиаде пройдут в Милане с 6 по 19 февраля. Гуменник будет принимать участие в Играх в качестве нейтрального индивидуального спортсмена.