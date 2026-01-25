Ричмонд
Гуменник выступит под первым номером в короткой программе на Олимпийских играх

Стало известно полное распределение порядка жеребьевки мужского одиночного катания на Олимпийских играх 2026 года.

Российский фигурист Петр Гуменник получил первый порядковый номер в короткой программе, поскольку у него отсутствует международный рейтинг. Сразу после него выступит американец Максим Наумов, у которого рейтинг низкий.

В первую разминку также попали мексиканец Донован Каррильо, испанец Томас-Льоренс Гуарино Сабате и швед Андреас Нордбек. Они получат стартовые номера в диапазоне с 3 по 5. Точный порядок их выступления в короткой программе будет определен дополнительной жеребьевкой внутри этой подгруппы.

В первую разминку вошли француз Адам Сьяо Хим Фа, японец Шун Сато, грузин Ника Эгадзе, американец Илья Малинин, японец Юма Кагияма и выступающий за Казахстан Михаил Шайдоров. Они разделены на две подгруппы и разыграют между собой порядок выступления с 24 по 29.

Соревнования по фигурному катанию на зимней Олимпиаде пройдут в Милане с 6 по 19 февраля. Гуменник будет принимать участие в Играх в качестве нейтрального индивидуального спортсмена.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше