Гуменник выступит под первым номером в короткой программе на Олимпийских играх

В первую разминку также попали мексиканец Донован Каррильо, испанец Томас-Льоренс Гуарино Сабате и швед Андреас Нордбек. Они получат стартовые номера в диапазоне с 3 по 5. Точный порядок их выступления в короткой программе будет определен дополнительной жеребьевкой внутри этой подгруппы.