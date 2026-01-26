Трусова и Валиева заберут титул сразу после возвращения? Главное о прыжковом чемпионате России

Последним большим стартом перед Олимпиадой станет прыжковый чемпионат России. В Москву съедутся практически все наши звезды, в том числе и Камила Валиева с Александрой Трусовой. Парад ультра-си намечен на 31 января/1 февраля, место действия — «Навка Арена».
Чемпионат России по прыжкам: регламент
Личный турнир
- Год назад состав участников определялся итогами обычного чемпионата России. Теперь же путевки раздавались исключительно по воле организаторов.
- В каждом туре фигуристам будет необходимо исполнить заданный набор прыжковых элементов, которые оцениваются по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов накопительным итогом.
- Турнир проводится по системе «на вылет»: после каждого раунда выбывают участники с наименьшей суммой.
- В случае равенства баллов у двух и более фигуристов назначается перепрыжка, в которой будет необходимо исполнить любой другой каскад.
- Спецпризы: у пар — за выброс и подкрут, у одиночников — за каскады или комбинации из двух, трех и пяти прыжков.
Турнир дуэтов
- Всего будет шесть дуэтов, состоящих исключительно из одиночников. Кто с кем — определяли организаторы.
- Три раунда без выбываний. В первом раунде порядок выхода определяется жеребьевкой, далее — в зависимости от занимаемого места.
- Дуэт самостоятельно решает, кто в каком из личных раундов примет участие. При этом каждый должен выйти на лед минимум раз.
- В каждом раунде фигуристам будет необходимо исполнить заданный набор прыжковых элементов, которые оцениваются по системе ISU. Параллельные элементы будут оцениваться по критериям парного катания (близость исполнения, параллельность, синхронность). Баллы суммируются на протяжении всех раундов накопительным итогом.
Чемпионат России по прыжкам: участники
Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.
Женщины: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Александра Трусова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Дуэты: Марк Кондратюк и Камила Валиева, Макар Игнатов и Александра Трусова, Евгений Семененко и Софья Муравьева, Владислав Дикиджи и Мария Захарова, Андрей Мозалев и Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин и Анна Фролова.
Чемпионат России по прыжкам: призовой фонд
Победители получат по одному миллиону рублей, серебряные призеры — в два раза меньше, бронзовые — в четыре. Также можно обогатиться за счет спецпризов: отличившиеся за отдельные исполнения парники прибавят к своему чеку 250 тыс. рублей, одиночники — 125 тыс. рублей.
Чемпионат России по прыжкам: расписание, где смотреть
Фигуристы выступят в субботу и воскресенье. Турнир в полном объеме покажет сайт Первого канала и приложение для Smart TV.