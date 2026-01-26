Слуцкая о стартовых номерах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть»

В короткой программе россияне выступят в первой разминке. У Гуменника будет первый стартовый номер, у Петросян — первый или второй.
"Я на Олимпийских играх в начале выступала и нормально, медали завоевывала.
Ситуация так сложилась из-за отсутствия наших спортсменов в рейтинге и дисквалификации.
Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть. Главное — не делать ошибок и чисто кататься", — сказала Слуцкая.
