Гуменник: «Очень вовремя Олимпиада. Не хочется ее ни приблизить, ни отдалить»

«Очень вовремя Олимпиада. Не хочется ее ни приблизить, ни отдалить. Да, предвкушаю момент, готовлюсь к нему, жду — все вкупе. Меня окружают рациональные и умные тренеры. Они знают, что я и сам вполне ответственный, знаю, что меня ждет, и сам целеустремленно могу тренироваться. Поэтому они меня не перегружают, планомерно готовят. Все очень сдержанно, как надо», — сказал Гуменник в видео Первого канала.