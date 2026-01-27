«Зависит от денег». Русский вице-чемпион ОИ разнес легендарную фигуристку и оценил камбэк Трусовой и Валиевой

— Тренировки Степановой/Букина были тяжелыми, потому что Дэвид Нарижный получил травму, ребята были одни на льду с четырьмя тренерами. И как ты себя не мотивируй, как ты себя не заводи, но хоть кто-то должен быть на льду, чтобы просто смотреть. А так они одни, им было очень тяжело готовиться. Но они убегают сами от себя, стараются держать форму. И, слава богу, не развалились, когда узнали, что не едут на Олимпиаду. Это был, конечно, шоковый момент. Где-то неделю они пребывали в ступоре. А потом пришли, как ни в чем не бывало, начали работать с тем же рвением.