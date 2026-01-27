«Зависит от денег». Русский вице-чемпион ОИ разнес легендарную фигуристку и оценил камбэк Трусовой и Валиевой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал гостем нового выпуска шоу «Каток». Специалист рассказал о работе с Александрой Степановой и Иваном Букиным, оценил возвращение Александры Трусовой, Камилы Валиевой и Алены Косторной, а также поделился, за кого будет болеть на Олимпиаде в Милане.
Sport24 записал все самое интересное.
Александр Жулин о подготовке к чемпионату России
— Тренировки Степановой/Букина были тяжелыми, потому что Дэвид Нарижный получил травму, ребята были одни на льду с четырьмя тренерами. И как ты себя не мотивируй, как ты себя не заводи, но хоть кто-то должен быть на льду, чтобы просто смотреть. А так они одни, им было очень тяжело готовиться. Но они убегают сами от себя, стараются держать форму. И, слава богу, не развалились, когда узнали, что не едут на Олимпиаду. Это был, конечно, шоковый момент. Где-то неделю они пребывали в ступоре. А потом пришли, как ни в чем не бывало, начали работать с тем же рвением.
Я надеюсь, что Дэвиду удачно сделали операцию, через полтора месяца должен уже выйти на лед. И это будет хорошая конкуренция. Я думаю, что они будут друг друга подстегивать, тем более что Саша с Ваней решили кататься дальше, чему я очень рад. Я вижу, что они хотят делать интересные программы, удивлять, удивляться самим. Говорят, что пара у тренера должна прожить три года, тогда они начинают понимать друг друга с полуслова. И сейчас как раз этот момент настал, очень легко с ними работать. Не успеваю я открыть рот, они уже понимают, что я хочу.
Александр Жулин о мотивации Степановой/Букина
— Они действительно очень любят фигурное катание, им нравится развиваться, всегда смотрят лидеров. Например, раньше следили за Пападакис/Сизероном, сейчас вот эта пара новая опять же с Сизероном. Ванька все время удивляется: «Как же он так низко сидит? Как он такой пластичный?». И они пытаются, как минимум, соответствовать, а как максимум, становиться более гибкими, пластичными.
На мой взгляд, пока у нас в России это единственная пара, которая танцует мужчину и женщину с правильными эмоциями. Многие мне звонят, говорят: «Слушай, произвольный в этом году просто до мурашек, до слез». И меня это очень радует. Это не просто набор движений, а цельная программа, в которую мы закладывали некий смысл. Я думаю, что ребятам мотивацию дает то, что они сейчас в таком коллективе находятся, где им безумно интересно. Я сам, честно говоря, не понимаю, где они ее находят.
Александр Жулин об уровне российских танцев
Я бы внаглую поставил сейчас на чемпионате Европы Ваню с Сашей на второе место за Сизероном. Однозначно. Остальные неплохие пары, что итальянцы, что англичане. Но ничего удивительного я там не увидел, а Сизерон, да, хорош. Я ребятам откровенно сказал: «Если бы соревновались, вы бы проиграли». Чок/Бейтс хорошая пара, но для меня они хуже Сизерона. И я бы их смотрел в одной разминке с Сашей и Ваней. Некоторые комментаторы часто говорят, как команда Монреаля улетела в космос. Не вижу ничего такого. Просто нас там нет.
Александр Жулин о книге Габриэлы Пападакис
— Если бы одна из ваших партнерш написала такую книгу, как бы вы отреагировали?
— Я бы ей посоветовал, изначально, когда она села писать эту книгу, не выносить сор из избы. Мне кажется, что это не совсем красиво. Конечно, зависит от того количества денег, которые ей дали за эту книгу. Какие-то факты нужны всегда жареные, скорее всего.
Странно это, потому что я видел своими глазами в Куршавеле, когда они еще по юниорам катались. Мы приехали, в номере сидим, кино смотрим. Я выглянул на улицу, Гийом с Габриэлой поддержки делают на асфальте. Час проходит, я выглядываю, они все поддержки делают. Это к вопросу о том, он ее абьюзил, делая поддержки постоянно. Я считаю, это очень хороший абьюз, и если он это делал, то он молодец, поэтому до сих пор в топе, и скорее всего на Олимпиаде буду за него болеть, потому что они мне больше нравятся, чем Чок/Бейтс.
Александр Жулин о Романе Костомарове
— Мы очень часто созваниваемся, ходим друг другу в гости. Встречались даже в Турции, они к нам приезжали с Оксаной. У нас очень теплые отношения. Это один из самых порядочных людей, которых я когда-либо встречал. Я его безумно всегда уважал.
— Все, что происходит в кадре, видно, что это очень сильный человек. За этим всегда стоит большая работа. А что за кадром? Он делился своими переживаниями?
— Конечно, делился, только я ничего говорить здесь не буду. То, что он мне рассказывал, я понимаю, насколько это тяжело. Но то, как он выходит из этой ситуации, как он каждый день все это проворачивает… Я снимаю шляпу. Просто огромное уважение к этой семье. Я считаю, что не меньшую роль в этой истории сыграла Оксана. Она мощнейший человек. Рома очень сблизился с братом, с которым был неблизок. Как мне кажется, он стал смотреть по-другому по многие вещи.
Александр Жулин про возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой
— Что из этих двух возвращений для вас больший сюрприз?
— Трусова. Во-первых, Саша же еще и родила. Камила, я насколько знаю, не рожала. Во-вторых, у Сашки козырь — это пять четверных. Во всем остальном много было вопросов, почему она и проиграла Ане (Щербаковой), вторая оценка компонентная была выше у Ани. Это на мой взгляд.
Восстановить эти пять четверных мне не представляется возможным. Но если Сашка запрыгнет хотя бы два, а где два, там и три. Даже если это будут сальховы и тулупы, это уже будет топ. Я верю, что и Камила может восстановить свои два четверных. Больше ей и не надо при таком катании. Я верю в их возвращение, просто Сашке надо добавлять во второй оценке и искать где-то мотивацию. Сейчас она родила ребенка и разрываться непросто.
Александр Жулин о возвращении Алены Косторной и Георгия Куницы в академию «Ангелы Плющенко»
— Алена мне сегодня сказала, что они действительно перешли в академию Плющенко и с Росляковым не расставались: будут тренироваться, допустим, по утрам у Жени, вечерами, к примеру, у Рослякова. Не совсем я понял, как это будет работать, но я уверен, что это возможно. Просто они будут числиться в Академии Плющенко.
Александр Жулин про возрастной ценз
— Возрастной ценз мотивирует возвращение наших девчонок?
— Я всегда говорил, что надо повышать возраст. Наверное, нельзя все-таки, чтобы 13-летние девчонки, которые еще ничем не обросли, будем так говорить, крутили четверные во все стороны и побеждали. Наверное, это правильное решение. 17 — 18 лет — это хороший возраст. Это уже как бы девушка. И тогда соревнования будут, наверное, более честными, более правильными для всех. Здесь я на этой позиции.
Александр Жулин о чемпионате Европы
— Я смотрел последнюю разминку, вся она с падениями была, там самый сложный каскад тройной лутц — тройной тулуп был, но исполнен не так качественно, ничего особенного не было. Петрыкина молодец, конечно. Даже Губанова стала кататься хуже по какой-то причине, не понимаю, она могла бы чемпионат Европы выиграть легко. Если бы она каталась за Россию, она выиграла бы его на одной ноге, но поскольку она сейчас катается за Грузию, я не знаю, как это происходит, но она стала хуже кататься. Может быть, мотивация уже не та. Я не понимаю, почему. Смотрел последние разминки и девочек, и танцы. Пары вообще не смотрел. Из мальчиков только Егадзе смотрел, молодец. Грузия вообще в фаворе там была.
В танцах я рад, что итальянцы выиграли. Но там реально можно смотреть на три пары. Это Гийом, итальянцы, англичане… Произвольная испанцев мне очень нравится. Выиграет ли Гийом Олимпиаду? Очень сложный вопрос, потому что очень уж низкие уровни получал сейчас Сизерон с сидящим в технической панели американцем, вдруг, откуда не возьмись, первый-второй уровень, уже готовится плацдарм для великой Америки.
Александр Жулин о подготовке наших фигуристов к Олимпиаде
— Петя достаточно стабилен, ему главное докручивать все. Он должен быть в супер-форме, чтобы все прыжки были докручены. Как только он чуть-чуть не в форме, у него начинаются вот эти недокруты, и это уже опасно. Я все время уставал, когда первым катался. Я первым никогда не мог распределить разминку. Как я бы разминку в танцах делал? Все по одному, пять минут размялись, встали в пару и поехали кататься, потому что наблюдать в разминках, когда все эти поддержки друг на встречу другу — это так опасно. Нужен ли Аделии Петросян еще один старт? Им виднее. Может, какая-то микроусталость, микротравма, мы же ничего не знаем. Ничего не узнаем, и слава богу.