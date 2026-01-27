Ричмонд
Алина Загитова: «Семья — это главное. Раньше я думала наоборот: все, я буду работать, я буду бизнесвумен. Но, естественно, без мужчины никуда»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала, как изменились ее жизненные приоритеты.

«Конечно, семья — это главное. Раньше я думала наоборот: все, я буду работать, я буду бизнесвумен, вот это все. Но, естественно, без мужчины, без семьи никуда. Никуда без вас», — сказала Загитова.

