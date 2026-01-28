МОК показал Валиеву в видеопревью Олимпиады-2026 — на первой секунде. И это не самое удивительное

Не верится, что сотрудники МОК не знают, кто такая Камила Валиева… Российская фигуристка, только что отбывшая четырехлетнюю дисквалификацию, не участвовавшая в официальных соревнованиях последние два года и пропускающая Игры. А с другой стороны, если знают и делают… Ну почему бы и нет? Правда, найдутся те, кто обвинит их в непрофессионализме и провокации. И они, конечно, нашлись в комментариях.