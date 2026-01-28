МОК показал Валиеву в видеопревью Олимпиады-2026 — на первой секунде. И это не самое удивительное

До Игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо остается 10 дней. Именно это написали в своих соцсетях МОК и оргкомитет Игр. И выложили видео. Но дальше события начали разворачиваться явно не по плану. Реакция подписчиков надолго запомнится эсэмэмщикам — людям, отвечающим за социальные сети олимпийского движения.
Почему одних отстраняют, а США нет?
А дальше в нем на первой же секунде появляется российская фигуристка Камила Валиева. Фактически первым кадром после общего плана Альп. Конечно, приятно для российской аудитории, что помнят. Но с каждым таким случаем все больше удивляешься: это такое сопротивление снизу от эсэмэмщиков и сотрудников большой организации? Или спокойное отношение к неоднозначным темам? Или забота об «СЭ» — чтобы было о чем написать с утра?
Не верится, что сотрудники МОК не знают, кто такая Камила Валиева… Российская фигуристка, только что отбывшая четырехлетнюю дисквалификацию, не участвовавшая в официальных соревнованиях последние два года и пропускающая Игры. А с другой стороны, если знают и делают… Ну почему бы и нет? Правда, найдутся те, кто обвинит их в непрофессионализме и провокации. И они, конечно, нашлись в комментариях.
Но еще удивительнее, что подавляющее большинство комментариев посвящено не Валиевой. А… призывам забанить сборную США. Причина — в новости, что американскую сборную даже в Италии будут сопровождать сотрудники печально известной Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В ходе рейдов против, как заявляется, «нелегальных мигрантов» в Миннеаполисе агенты ICE убили двух человек — судя по видео, явно не в той ситуации, когда они несли угрозу.
Против приглашения ICE уже высказался мэр Милана Джузеппе Сала, который назвал сотрудников этой организации «милицией, которая убивает». Протестуют и другие итальянские политики. Американские правоохранители и раньше часто помогали хозяевам больших мероприятий с безопасностью, но почему сейчас выбрана именно эта служба — неясно. Отделаться от мысли об очередном троллинге Европы со стороны Дональда Трампа уже сложно. Поэтому публика в соцсетях и призывает «забрать трамповских гестаповцев» и заодно «убрать сборную США, если убирают других».
Причуды соцсетей
Истории с замысловатым поведением международных организаций в отношении российских спортсменов можно не пытаться понять. Но именно с видео и постами про российских фигуристов регулярно происходит странное — чиновники будто едут на гребне этой волны. В 2020 году Алина Загитова не получила ни одной премии на ISU Skating Awards (не сказать, что прямо должна была) — и Международный союз конькобежцев познал ярость «загиботов». После этого в различных подборках о лучших спортсменах россияне и экс-россияне таинственно исчезали.
Летом 2022 года в поздравлении с Международным олимпийским днем ISU опубликовал фото трех победителей Игр в Пекине и почему-то снимок бронзового призера японки Каори Сакамото. Чемпионка Анна Щербакова при этом была проигнорирована. Перед Евро-2024 в посте о действующих чемпионах Европы была представлена Луна Хендрикс, а не Анастасия Губанова из сборной Грузии — потом ошибку исправили.
Летом 2024-го, когда еще действовал тотальный бан в отношении наших фигуристов, МОК опубликовал фото Евгении Медведевой на официальном сайте Игр-2024 на обложке турнира по фигурному катанию, однако вскоре российскую спортсменку заменили на итальянку Каролину Костнер (тоже одиночницу с допинговым прошлым). Из последних случаев — в январе 2026 года ISU не стал включать ни одного момента с участием россиян в подборку лучших эпизодов олимпийских турниров.
Но самый громкий инцидент случился на предолимпийском отборе 2025 года. Отвыкший от россиян на международных стартах эсэмэмщик ISU выложил прокат Гуменника под песню украинской группы Kazka. Не то чтобы песня «Плакала» плохая — но многих сочетание удивило. Учитывая, что перед турниром россиян снова не включили в число потенциальных героев соревнований — хотя кого, если не их?
Спустя полчаса музыку поменяли — и поставили композицию, под которую катается Петр, то есть саундтрек к фильму «Парфюмер». Организация даже извинилась и пообещала впредь так не поступать. Но по ходу предстоящей Олимпиады мы наверняка еще насладимся подобными причудами освещения сборной AIN.
Автор: Дмитрий Кузнецов