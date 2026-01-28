«В полночь я могу заниматься ярким безудержным сексом. Но голубцы в такое время ни разу не делал». Губерниев — на вопрос о готовке Загитовой

— Алина Загитова в 00:00 ночи готовит голубцы (ранее фигуристка опубликовала фото во время готовки — Спортс«“). А что вы, Дмитрий, обычно делаете в полночь?
— В полночь я могу заниматься разными делами. Допустим, могу работать, могу спать, могу заниматься ярким безудержным сексом, могу читать книжку, могу гладить кошку, могу ходить и бегать с палками, могу заниматься с гантелями. Я многим могу заниматься в полночь, но голубцы, признаться, в такое время ни разу не делал.
Я больше сова, поэтому, если не работаю, стараюсь ложиться спать до полуночи, но не всегда это получается. Но в целом бодрствование иногда очень активное. А вообще в полночь хорошо читать книжку, смотреть хороший фильм. Чего и желаю, отложив в сторону голубцы, Алине Загитовой.
— Поощряете занятия Алины кулинарией?
— Конечно! Она же завидная невеста. И очень сильно повезет человеку, которого она выберет. Он скажет: «Давай, родная, что‑нибудь закажу из доставки». А она ответит, что сама приготовит. Главное, чтобы не было утром яичницы, в обед яичницы и вечером яичницы, а ночью — омлет. Все же ночью после яичницы будут голубцы.
На самом деле мы не должны сильно троллить Алину, она молодец. Все мы ошибаемся, как говорят, век живи — век учись. Я очень сильно люблю Алину Загитову, надеюсь, голубцы она готовит вкусные, — сказал Губерниев.