«В полночь я могу заниматься ярким безудержным сексом. Но голубцы в такое время ни разу не делал». Губерниев — на вопрос о готовке Загитовой

— Конечно! Она же завидная невеста. И очень сильно повезет человеку, которого она выберет. Он скажет: «Давай, родная, что‑нибудь закажу из доставки». А она ответит, что сама приготовит. Главное, чтобы не было утром яичницы, в обед яичницы и вечером яичницы, а ночью — омлет. Все же ночью после яичницы будут голубцы.