Татьяна Тарасова: «Попрошу Загитову угостить меня голубцами. Приготовить их непросто, это не яйца отварить»

Ранее Загитова показала, как готовит голубцы: «А вы что делаете в 00:00 ночи?».
«Алина молодец, что готовит голубцы. Я в восторге! Приготовить голубцы непросто, это не яйца отварить. Попрошу ее угостить меня», — сказала Тарасова.
