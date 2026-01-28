Ричмонд
Татьяна Тарасова: «Попрошу Загитову угостить меня голубцами. Приготовить их непросто, это не яйца отварить»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила олимпийскую чемпионку Алину Загитову за кулинарные способности.

Источник: Спортс

Ранее Загитова показала, как готовит голубцы: «А вы что делаете в 00:00 ночи?».

«Алина молодец, что готовит голубцы. Я в восторге! Приготовить голубцы непросто, это не яйца отварить. Попрошу ее угостить меня», — сказала Тарасова.

За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
