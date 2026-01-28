Ричмонд
Арина Кудлай: «Меня вдохновляют Медведева и Валиева. Будет безумно приятно покататься с Камилой на одном льду»

Фигуристка Арина Кудлай, которая тренируется в группе Кирилла Давыденко, рассказала, кто из представительниц женского одиночного катания ее вдохновляет.

Источник: Спортс"

— Кто из российских фигуристок тебя вдохновлял и вдохновляет сейчас?

— Это Евгения Медведева. С самого детства она меня очень сильно привлекала, я всегда на нее равнялась. Ее катание, артистизм — да, она не прыгала ультра-си, но как же все было красиво! Ее выступления я могу пересматривать, они меня вдохновляют на дальнейшую работу.

Конечно, еще это Камила Валиева, она своей грацией и красотой завораживала публику, она тоже вдохновляла меня своим катанием.

— Совсем недавно стало известно, что Камила приняла решение возобновить спортивную карьеру. Было бы тебе интересно посоревноваться с фигуристкой, которая входит в число твоих кумиров?

— Конечно! Будет безумно приятно, если мы сможем на одном льду, в одной категории покататься. Хочу посмотреть вживую на ее прокаты, повыступать на одних соревнованиях. Да, это очень серьезная конкурентка, но я очень рада, что она возвращается, думаю, она еще покажет большие результаты.

— Есть ли в этом олимпийском сезоне такие программы, которые тебе особенно запомнились? Может быть, болеешь за кого-то персонально?

— Конечно, на Олимпиаде буду болеть за наших, за Аделию Петросян и Петю Гуменника. Желаю, чтобы у них все получилось, их программы очень достойны, я надеюсь, что они покажут свой максимум.

Еще нравится Каори Сакамото. Это ее последний сезон, она уже, можно сказать, ветеран женского одиночного катания. Очень волнительно за нее, хочется, чтобы у нее все получилось, особенно на Олимпиаде, для нее это будет решающий старт в карьере, — сказала Кудлай.

