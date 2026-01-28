Арина Кудлай: «Меня вдохновляют Медведева и Валиева. Будет безумно приятно покататься с Камилой на одном льду»

— Это Евгения Медведева. С самого детства она меня очень сильно привлекала, я всегда на нее равнялась. Ее катание, артистизм — да, она не прыгала ультра-си, но как же все было красиво! Ее выступления я могу пересматривать, они меня вдохновляют на дальнейшую работу.