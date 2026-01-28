Лутфуллин о чемпионате России по прыжкам: «Хочется победить, естественно. Буду реализовывать то, что я никогда не делал»

Чемпионат России по прыжкам — это такой праздник, наверное, потому что я мечтал с детства о таких соревнованиях. Вот сбылась мечта. Уже четвертый или третий год катаюсь. Хочется и показать то, что я никогда не делал, и победить, естественно. Я был, по-моему, один раз третьим — мне этого достаточно. Сейчас буду реализовывать то, что никогда не делал.