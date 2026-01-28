Лутфуллин о чемпионате России по прыжкам: «Хочется победить, естественно. Буду реализовывать то, что я никогда не делал»

"Новогодние каникулы провёл с семьей в Казани. Наверное, за последние четыре года это было первое празднование с родителями. Потрясающе, здорово восстановился, отдохнул, покатался в шоу. Сейчас чувствую себя отлично.
Чемпионат России по прыжкам — это такой праздник, наверное, потому что я мечтал с детства о таких соревнованиях. Вот сбылась мечта. Уже четвертый или третий год катаюсь. Хочется и показать то, что я никогда не делал, и победить, естественно. Я был, по-моему, один раз третьим — мне этого достаточно. Сейчас буду реализовывать то, что никогда не делал.
Все ребята очень сильные, все будут стараться сделать то, что они не делали. И много четверных будет, и каскадов с акселями — думаю, будет очень зрелищно", — сказал Лутфуллин.