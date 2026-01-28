Александра Трусова: «Всегда прислушиваюсь к любой критике и любой похвале. Все беру себе на заметку»

Трусова выступает в шоу в паре с актером Иваном Жвакиным. Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление пары.
«Всегда прислушиваюсь к любой критике и любой похвале. Очень приятен любой комментарий, все беру себе на заметку, нет такого, что кого-то могу выделить. К критике прислушиваюсь, приятно, когда хвалят», — сказала Трусова.
«Пытаюсь бороться с волнением. Не сказала бы, что я это уверенно делаю, так же, как и на соревнованиях. Как-то пытаюсь справиться, но на соревнованиях всегда получается хуже, чем на тренировках. Так всегда было, так и продолжается на этом проекте», — приводит слова фигуристки «Чемпионат.com».