Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Трусова: «Всегда прислушиваюсь к любой критике и любой похвале. Все беру себе на заметку»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, как относится к комментариям жюри во время съемок шоу «Ледниковый период».

Источник: Спортс"

Трусова выступает в шоу в паре с актером Иваном Жвакиным. Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление пары.

«Всегда прислушиваюсь к любой критике и любой похвале. Очень приятен любой комментарий, все беру себе на заметку, нет такого, что кого-то могу выделить. К критике прислушиваюсь, приятно, когда хвалят», — сказала Трусова.

«Пытаюсь бороться с волнением. Не сказала бы, что я это уверенно делаю, так же, как и на соревнованиях. Как-то пытаюсь справиться, но на соревнованиях всегда получается хуже, чем на тренировках. Так всегда было, так и продолжается на этом проекте», — приводит слова фигуристки «Чемпионат.com».