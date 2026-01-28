Тарасова о выступлении Косторной в «Ледниковом периоде»: «Никакого артистизма не было. Какой-то набор беговых и поддержек»

Косторная выступает в паре с хоккеистом Никитой Ушневым. На съемках нового сезона «Ледникового периода» они представили номер под песню «Снег» Николая Носкова.
Пара исполнила высокую поддержку на плече, тодес, вращение, высокую поддержку в шпагат.
"Элементов много. Элементы сделаны. Даже думала, что не будет такой большой поддержки. Видно, парень очень сильный, потому что и поднял из неудобного положения, и держал. И ей там было — не знаю как, но видимость была такая, что ей там комфортабельно.
Но вообще номера как-то нет. Есть какой-то набор беговых и поддержек. Никакого артистизма в том, что они делали, не было", — отметила Тарасова.
«Нам не хватает успешных возвращений». Валиева, Трусова и Косторная — у кого получится?