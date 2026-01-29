В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

МОКСВА, 29 янв — РИА Новости. Крушение пассажирского самолета в аэропорту Вашингтона в прошлом году, в котором погибли российские фигуристы, произошла из-за ошибки диспетчеров, которые неправильно проложили маршрут столкнувшегося с лайнером вертолета, заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди, ее слова приводит Washington Post.
Следователи пришло к выводу, что несчастный случай можно было предотвратить, но сотрудники из-за загруженности допустили ошибку, прокладывая маршрут военного вертолета, что привело к его столкновению с самолетом.
«Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть», — подчеркнула Хоменди.
При этом, пояснила она, внутри Федерального управления гражданской авиации не делились подробностями произошедшего, потому что «боялись мести» со стороны руководства, боявшегося за репутацию. Перегрузка диспетчеров — распространенная проблема, которая не решается годами, признала Хоменди.
В ночь на 30 января 2025 года в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс-российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. При крушении самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.