В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

В ночь на 30 января 2025 года в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс-российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. При крушении самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.