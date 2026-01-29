Ричмонд
Крушение самолета в Вашингтоне, при котором погибли фигуристы, произошло из-за ошибки авиадиспетчера (Washington Post)

Крушение пассажирского самолета в аэропорту Вашингтона в январе 2025 года произошло из-за ошибки диспетчеров.

Источник: Спортс"

Об этом заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди. Ее слова приводит Washington Post.

Самолет на взлете столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. В результате катастрофы погибли 67 человек, включая некоторых фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата США. Среди погибших — чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Авиакатастрофа была на 100 процентов предотвратима. Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть», — сказала Хоменди.

Расследование показало, что за несколько минут до крушения лайнера воздушное пространство в районе аэропорта было перегружено. Диспетчер управлял пятью вертолетами и шестью самолетами, при этом более пяти часов он работал без дополнительной помощи. Предупреждения о приближающемся столкновении перед катастрофой звучали девять раз за 18 минут.

Члены экипажа вертолета из-за ограниченной видимости и неточной передачи данных, вероятно, перепутали самолет с другим авиалайнером, которого они должны были избегать. Экипаж самолета не получал предупреждений о вертолете от диспетчеров.

Глава NTSB признала, что перегрузка диспетчеров — это распространенная проблема. Она также отметила, что безопасность можно было бы значительно повысить, если бы все самолеты были обязаны транслировать свое точное местоположение в режиме реального времени и получать информацию о других бортах.

