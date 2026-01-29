Крушение самолета в Вашингтоне, при котором погибли фигуристы, произошло из-за ошибки авиадиспетчера (Washington Post)

Глава NTSB признала, что перегрузка диспетчеров — это распространенная проблема. Она также отметила, что безопасность можно было бы значительно повысить, если бы все самолеты были обязаны транслировать свое точное местоположение в режиме реального времени и получать информацию о других бортах.