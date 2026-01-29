Валиева рассказала о целях на текущий сезон

«Честно скажу, (в подготовке) для себя я, наверное, превзошла свои ожидания, потому что думала, что (каскад) “три-три” я соберу не скоро. Но нормально, потихонечку работаем, потихонечку собираемся. Не говорю, что это будет моя топ-форма на чемпионате России (по прыжкам). Просто выйти, попрыгать на публике, почувствовать лед. Все здорово, все супер! Для меня каждый элемент… Там нет надежности (смеется). Это же правда, что вы хотели после двух лет (отсутствия на турнирах). С хорошим настроением, каждый элемент как риск или каждый элемент как надежность», — сказала Валиева.