Валиева и Трусова впервые выйдут на соревнования после долгой паузы. Что из этого получится?

Однако вопрос остается принципиальным: хватит ли одного сложного каскада в турнире, где соперницы выходят с тройными акселями и квадами как с базовым набором? Трусова всегда выигрывала за счет смелости, но нынешний формат требует не столько максимального риска, сколько точного расчета. И здесь ее камбэк становится тестом на способность адаптироваться к новой логике борьбы с новыми соперницами. Алиса Двоеглазова владеет четверным лутцем, Мария Захарова — четверным тулупом, Дина Хуснутдинова стабильно справляется с тройным акселем и активно работает над расширением набора ультра-си. Не хватает разве что Аделии Петросян, которая раньше заявляла, что хотела бы пройти еще один турнир перед Олимпиадой (хотя вряд ли прыжковый — но для нее могли бы расчистить время под прокат программ). Но пока приходится по крупицам собирать информацию с тренировок — на них, как заметили болельщики, она делала вместо четверного тулупа каскад тройной лутц + тройной тулуп. Впрочем, это может не значить вообще ничего.