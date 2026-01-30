Валиева и Трусова впервые выйдут на соревнования после долгой паузы. Что из этого получится?

Чемпионат России по прыжкам давно перестал быть просто эффектным приложением к сезону фигуристов. К 2026 году он закрепился как своеобразная лакмусовая бумага техники каждого спортсмена: кто готов рисковать, кто способен выдерживать давление и у кого есть реальный запас сложности. Формат, в котором отсутствует прокат как таковой, обнажает все — технику, психологию, физическую готовность. Ошибки не замаскируешь хореографией, любое падение стоит очень дорого. Именно поэтому этот турнир может быть так неудобен для «возвращающихся». Физически сделать отдельный прыжок легче. Но никаких надбавок за репутацию в компонентах не будет.
Новый прыжковый чемпионат России пройдет 31 января — 1 февраля на «Навка Арене». Состав впечатляющий, особенно привлекают внимание две фамилии: Камила Валиева выйдет на лед после дисквалификации, а Александра Трусова — после родов.
Женский турнир
Индивидуальный турнир проходит без изменений и соответствует регламенту прошлых лет. В каждом туре спортсмены соревнуются в исполнении заданного набора прыжковых элементов, элементы оцениваются по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов турнира, но турнир проводится по системе «на вылет» — после каждого раунда вылетают участники с наименьшей суммой баллов. Спортсмены, набравшие максимальную сумму баллов, выходят в следующий тур с сохранением общей суммы вплоть до финала.
Женское одиночное катание на чемпионате России по прыжкам-2026 становится гвоздем программы всего турнира. Здесь сходятся разные векторы развития фигуристок: звезды предыдущего олимпийского цикла, выступавшие последние сезоны лидеры взрослой сборной и вчерашние юниорки. Формат плей-офф прыжкового чемпионата не оставляет пространства для постепенного входа — либо ты сразу идешь без ошибок, либо выпадаешь из борьбы.
Пока Валиева и Трусова отсутствовали, рынок женских прыжков в России стал предельно конкурентным. Тройной аксель перестал быть событием, а четверные — предметом обсуждения. Для Двоеглазовой, Хуснутдиновой, Нелюбовой и Садковой элементы ультра-си — рабочий минимум.
Важный нюанс: даже чисто исполненные тройные в нынешнем женском турнире не гарантируют прохода в финал. Для Валиевой, например, это означает необходимость балансировать между осторожностью и вынужденным риском. Сделать шаг назад ради стабильности — значит уступить по базе. Сделать шаг вперед — значит поставить под удар саму идею «спокойного возвращения». В этом и заключается главная ловушка ее старта.
Камбэк Александры Трусовой выглядит менее драматичным внешне, но не менее сложным по сути. Возвращение после рождения ребенка — это вопрос не только физического восстановления, но и перестройки всего тренировочного процесса. Прыжковый турнир в этом контексте — формат, где невозможно «пересидеть», потому что график очень интенсивный. На «Ледниковом периоде» Саша уже сетовала в разговорах с другими фигуристками, что с таким графиком сложно восстанавливаться.
В отличие от прошлых сезонов, Трусова не заявляет о четверных как об обязательной части контента. Вместо этого она делает ставку на каскад лутц-риттбергер — один из самых сложных и дорогих элементов без ультра-си. Примечательно, что сейчас этот каскад может выглядеть у нее более стабильно, чем в ее пиковые годы, когда риск часто перевешивал контроль.
Однако вопрос остается принципиальным: хватит ли одного сложного каскада в турнире, где соперницы выходят с тройными акселями и квадами как с базовым набором? Трусова всегда выигрывала за счет смелости, но нынешний формат требует не столько максимального риска, сколько точного расчета. И здесь ее камбэк становится тестом на способность адаптироваться к новой логике борьбы с новыми соперницами. Алиса Двоеглазова владеет четверным лутцем, Мария Захарова — четверным тулупом, Дина Хуснутдинова стабильно справляется с тройным акселем и активно работает над расширением набора ультра-си. Не хватает разве что Аделии Петросян, которая раньше заявляла, что хотела бы пройти еще один турнир перед Олимпиадой (хотя вряд ли прыжковый — но для нее могли бы расчистить время под прокат программ). Но пока приходится по крупицам собирать информацию с тренировок — на них, как заметили болельщики, она делала вместо четверного тулупа каскад тройной лутц + тройной тулуп. Впрочем, это может не значить вообще ничего.
Мужской турнир
Мужское одиночное катание на чемпионате России по прыжкам выглядит менее острым по сюжетам, но именно здесь формат соревнований раскрывается наиболее, что ли, спортивно. В отличие от женщин, где возвращения и смена поколений создают эмоциональный фон, у мужчин на первый план выходит математика. Прыжковый турнир у парней, которые все умеют в четверные, — это соревнование не столько о максимальной сложности, сколько о способности правильно распределить риск и не «сгореть» по ходу накопительного формата.
Сокращение состава до 12 участников только усиливает плотность борьбы. Здесь практически нет статистов: каждый способен исполнить элементы высокого уровня, а разница между финалом и вылетом в четвертьфинале может измеряться одним недокрутом или лишним шагом на выезде.
Главными претендентами на победу традиционно считаются Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Евгений Семененко (Петра Гуменника на турнире нет). Объединяет их не столько набор элементов, сколько умение работать именно в прыжковом формате. Они редко идут на авантюры, но почти всегда собирают чистые программы, минимизируя потери по GOE. Дикиджи суперстабилен на лутце, Кондратюк любит сальхов, Семененко в последнее время делает роскошный риттбергер. Причем он давно не выигрывал крупных турниров. Но непредсказуемость формата характеризует то, что всю троицу в прошлом году обошел Николай Угожаев. В нынешнем составе даже Макар Игнатов, Матвей Ветлугин и Никита Сарновский способны показать старшие квады. Для них турнир — шанс заявить о себе как о людях, претендующих на топ-позиции в России.
Пары и дуэты
Прыжковый чемпионат России считается менее «родным» форматом для спортивных пар, чем для одиночников, но именно здесь лучше всего проявляется качество работы дуэта. В 2026 году регламент в парном катании стал еще строже: количество раундов сокращено, а в финал выходят сразу три пары. С одной стороны, это увеличивает шансы на медаль, с другой — резко повышает плотность борьбы. Ошибаться можно меньше, чем когда-либо.
На бумаге фаворит выглядит очевидно. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — единственная пара в заявке, обладающая элементами ультра-си. Но важна не столько сложность, сколько вероятность чистого исполнения с первой попытки. Даже наличие ультра-си не превращает Бойкову и Козловского в недосягаемых. На этом фоне выиграть могут как раз те, кто делает ставку не на максимальную сложность, а на чистоту. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — одни из самых опытных участников прыжковых турниров, хорошо понимающие специфику формата. Их преимущество — в умении собирать элементы без суеты и минимизировать потери по GOE. Год назад они выиграли у Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко, которые раньше побеждали в турнире. Поэтому могут считаться одними из фаворитов.
В 2026 году чемпионат России по прыжкам был обновлен: число участников уменьшили, а также внедрили новый соревновательный формат — дуэтный турнир. В дуэтах выступают одиночники — один мужчина и одна женщина. Соревнования проходят в три раунда, каждый из которых включает разные прыжковые элементы. Дуэт самостоятельно решает, кто из спортсменов выходит на лед в конкретном раунде, однако оба фигуриста обязаны принять участие хотя бы один раз. Оценка элементов проводится по системе ISU, при этом совместные прыжки судятся по правилам парного катания. Очки, набранные дуэтом, складываются по итогам всех раундов, а победителем становится пара с наибольшей суммой баллов.
Как это будет выглядеть — пока не очень понятно, но очень интересно.
Состав участников
Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.
Женщины: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Александра Трусова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Состав турнира дуэтов: Марк Кондратюк/Камила Валиева, Макар Игнатов/Александра Трусова, Евгений Семененко/Софья Муравьева, Владислав Дикиджи/Мария Захарова, Андрей Мозалев/Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин/Анна Фролова.
Елена Федянина