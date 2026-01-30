Мама Костылевой: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца. Поменяем место жительства»

"С ними [судьями] вообще не нужно спорить. Нужно поменять место жительства в связи с изменением семейного положения родителя. И все.
Если переоценка отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдет, то мама спортсменки выйдет замуж. За иностранца. Оценки на этих этапах Гран-при, даже если не учитывать многомесячную травму чемпионки России, до сентября… Приводят на такие мысли не только меня, я-то уже наблюдаю этот беспредел с Леной несколько лет.
Но теперь и Лена спрашивает сама, почему вот этот сальхов стоит от судей +1, +2. У них нет глаз или совести?
На одном этаже с моей сестрой в ее миланской квартире живет вдовец-пенсионер. Мне сестра давно предлагала выйти за этого итальянского интеллигента замуж.
Мама вышла замуж. Меняет место жительства в связи с семейным положением. Девочка уезжает с родительницей. Да, чтоб стать итальянкой, надо лет десять. Но оно нам и не надо.
Я уже пару раз из-за Лениного фигурного катания круто меняла [жизнь]. А здесь не в худшую сторону… Вы жили в Милане? Я — да. Кашку варить я умею. И уколы, если что, сделаю. И в парке погуляем во дворе дома", — написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.
«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима». Костылева вернулась к Плющенко — спустя 19 дней.