Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«До слез»: Костомаров отреагировал на выступление Щербаковой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров отреагировал на участие олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой в шоу «Ледниковый период». Его слова передают РИА Новости.

Источник: Reuters

«До слез. Просто браво, шикарный номер. Смотришь и завидуешь прекрасной молодости», — сказал Костомаров.

Фигуристка участвует в шоу в паре с актером Константином Раскатовым. Костомаров принимает участие в качестве члена жюри телепроекта.

Анна Щербакова — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.