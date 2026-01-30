Мать Костылевой пригрозила выйти замуж за иностранца и забрать 14-летнюю фигуристку в Европу: «А что еще делать?»

«С ними вообще не нужно спорить. Нужно поменять место жительства в связи с изменением семейного положения родителя. И все. И не нужно биться о пятиквадки и шестиквадки в битве за одно место с масонами на международке. Мама вышла замуж и поменяла место жительство. Не жить же малышке без мамы? Если переоценки отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдет, то мама спортсменки выйдет замуж. За иностранца. А что еще делать? Оценки на этих этапах Гран-при, даже если не учитывать многомесячную травму чемпионки России до сентября, приводят на такие мысли не только меня (я-то уже наблюдаю этот беспредел с Леной несколько лет), но теперь и Лена спрашивает: “Мама, почему вот этот сальхов стоит от судей +1 — +2, у них нет глаз или совести?”.