Мать Костылевой пригрозила выйти замуж за иностранца и забрать 14-летнюю фигуристку в Европу: «А что еще делать?»

Об этом она написала, общаясь с подписчиками чата своего телеграм-канала. Все началось с критики судейства Костылевой. Одна из подписчиц в ответ это написала: «Мне кажется, все-таки нужно попридержать обсуждать судейство. В фигурном катании суперобъективное судейство. Лишнее обсуждение может мешать спортсмену, чтобы его достойно оценивали. Спорить с судьями, мне кажется, дороже».
«С ними вообще не нужно спорить. Нужно поменять место жительства в связи с изменением семейного положения родителя. И все. И не нужно биться о пятиквадки и шестиквадки в битве за одно место с масонами на международке. Мама вышла замуж и поменяла место жительство. Не жить же малышке без мамы? Если переоценки отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдет, то мама спортсменки выйдет замуж. За иностранца. А что еще делать? Оценки на этих этапах Гран-при, даже если не учитывать многомесячную травму чемпионки России до сентября, приводят на такие мысли не только меня (я-то уже наблюдаю этот беспредел с Леной несколько лет), но теперь и Лена спрашивает: “Мама, почему вот этот сальхов стоит от судей +1 — +2, у них нет глаз или совести?”.
На одном этаже с моей сестрой в ее миланской квартире живет вдовец-пенсионер. Мне сестра давно предлагала выйти за этого итальянского интеллигента замуж. Мама вышла замуж, меняет место жительства в связи с семейным положением, девочка уезжает с родительницей. Да, чтобы стать итальянкой, надо лет 10, но оно нам и не надо. Я уже пару раз из-за Лениного фигурного катания круто меняла жизнь. А здесь — не в худшую сторону. Вы жили в Милане? Я — да. Кашку варить я умею. И уколы, если что, сделаю. И в парке погуляем, во дворе дома", — написала Костылева.