Рудковская о словах матери Костылевой: «Разговора о смене гражданства никогда не было»

«Мама Лены — очень эмоциональный человек. Мы утром прочитали, что Ирина собралась замуж за итальянца, наверное, как и муж Ирины и Лена, которые, более чем уверена, ничего об этом не знали.



Ирина Костылева живет только фигурным катанием и своим ребенком. И, конечно, она рассматривает все распечатки, разбирается во всех нюансах, и потом эмоционально реагирует на те вещи, с которыми не согласна. Никогда разговора о смене гражданства между мной, Евгением, Леной и родителями не было. У нее мечта выступать под российским флагом и гимном. Думаю, эти слова — не что иное как эмоциональный порыв мамы.



Очень надеюсь, что судьи и федерация сделают скидку на такое эмоциональное ее поведение. Сейчас я просто прошу не добивать этого ребенка, не проецировать слова мамы на Лену. Ведь Лена просто талантливая спортсменка, умная, добрая и сильная девочка, которая очень много работает, чтобы прийти к своей цели. Она и так очень много пережила в этом сезоне, в том числе тяжелейшее внимание и нападки прессы. Лена же тоже все читает и воспринимает близко к сердцу. Сейчас надо всем просто успокоиться и относиться к ребенку как к спортсмену, который трудится и идет к своей мечте. Такая эмоциональная мама есть, и ты ничего с этим не сделаешь. Ребенок ни в чем не виноват.



Лена пережила тяжелющую психологическую травму. Просто прошу относиться к ней не с хайпом, а по-человечески с пониманием. Пусть она просто делает свою работу. Евгению сейчас очень сложно, она полтора месяца не тренировалась у нас. Лена долго болела, ездила в Воронеж к одним тренерам, потом тренировалась в Москве две недели у других тренеров. Евгений по крупицам сейчас собирает ее контент. За три недели нужно подготовиться с нуля к самому важному старту. Задача архисложная.



Лена сейчас очень много работает. Мне кажется, эту девочку надо сейчас пожалеть, потому что она прошла очень тяжелый эмоциональный путь — ее разлучили с любимыми тренером не по ее воле. Лена очень переживала. Она даже ходила в майках “Ангелов Плющенко” в знак такого протеста. Было понятно, что Лена любит своего тренера. Лично для меня стало большим потрясением, когда на шоу я увидела заставку на телефоне Лены, где Евгений держит ее на руках после победы, а девочка при этом тренируется уже не у нас. Это был такой тонкий момент. Мы ведь все родители чувствуем такие тонкие моменты. Я просто понимаю, что пережила эта девочка, когда ее забрали от любимого тренера. Лена очень сильная девочка, но все равно сильно переживала, о чем она потом говорила и мне, и Евгению.



Да, мама Лены очень эмоциональный человек. У нас с ней непростые отношения были, ведь про нас тоже чего только она не писала, но сейчас с Евгением они наладили отношения ради Лены. Мой муж просто человечище, потому что он стер все, что было, и ради этой девочки переступил через себя и начал с чистого листа работать. Ради таланта Лены, ради ребенка. Лена работает, чтобы вернуть прежнюю форму, ведь то, что мы увидели, когда она пришла… Это была просто удручающая картина. Начали с нуля, до болезни и ухода она была совершенно в другой форме. Но главное, что она не сломалась и идет дальше.



Мне кажется, самое тяжелое время для Лены было, когда ее убрали от любимого тренера и любимой команды, и в этот момент она была очень несчастна. Евгений уже рассказывал, как они встретились с Леной за сценой. Она обняла его и заплакала. Это был ребенок, который горько плакал. Евгений говорил, что это были такие горькие слезы, что и он сам пустил скупую мужскую слезу.



Лена очень чувствительная девочка, которая многое пережила. Никому из родителей не пожелала бы, чтобы что-то подобное произошло с их ребенком. Это тяжелющий кейс нашей академии. Но сейчас мы не хотим никакого негатива. Наш главный месседж — спорт, счастье, а если слезы, то только слезы счастья. Академия очень хочет, чтобы у Лены Костылевой все было хорошо. Мы за ребенка. Мой муж правильно сказал, что он тренирует не маму, а ребенка — талантливого и перспективного спортсмена. Мы живем ради детей, только эгоисты живут ради себя.



Не нужно, чтобы мама эмоционировала, а ребенок потом страдал. Я постараюсь поговорить с Ириной, чтобы она сдерживала свои эмоции. Она по-матерински так защищает Лену — другого объяснения словам ее дать не могу», — сказала Рудковская в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.