Роднина — о Костылевой: «Не надо устраивать демарши и кому-то угрожать. В России достаточно способных фигуристок»

«Давайте не хвалить Елену раньше времени. Любому таланту нужно вырасти. Она еще даже не может выступать на взрослых соревнованиях. У вас есть гарантия, что лет в 17, в том числе после начала пубертата, она резко не исчезнет? Рано называть ее одной из самых талантливых фигуристок страны. Да, Лена владеет четверными, но наш вид состоит не из одних прыжков. Поэтому не надо устраивать демарши и кому-то угрожать. Россия — огромная страна, и способных фигуристок достаточно», — приводит слова Родниной RT.