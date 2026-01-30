Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина — о Костылевой: «Не надо устраивать демарши и кому-то угрожать. В России достаточно способных фигуристок»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о фигуристке Елене Костылевой.

Источник: Sport24

Ирина Костылева, мама 14-летней чемпионки России среди юниоров, заявила о готовности выйти замуж за иностранца и уехать в Италию, если не изменится отношение к спортсменке в вопросе судейства.

«Давайте не хвалить Елену раньше времени. Любому таланту нужно вырасти. Она еще даже не может выступать на взрослых соревнованиях. У вас есть гарантия, что лет в 17, в том числе после начала пубертата, она резко не исчезнет? Рано называть ее одной из самых талантливых фигуристок страны. Да, Лена владеет четверными, но наш вид состоит не из одних прыжков. Поэтому не надо устраивать демарши и кому-то угрожать. Россия — огромная страна, и способных фигуристок достаточно», — приводит слова Родниной RT.