Эротика, гамбургеры и Голливуд: ради чего красотка бросила фигурное катание

12−13 лет — определяющий момент для спортсмена, когда нужно принимать решение, готов ли он посвящать этому делу всю жизнь. Тогда-то Рэйчел почувствовала, что хочет попробовать себя в чем-то менее суровом и более творческом, чем фигурное катание: «Спорт стал слишком утомительным занятием, и мне действительно нужно было переключиться. Я всегда знала, что хочу заниматься каким-нибудь видом искусства, но это не казалось мне перспективным с точки зрения будущего заработка. Когда мне было около двенадцати, я увлеклась Шекспиром и поехала в летний актерский лагерь. Я не думала о том, что это может стать моей профессией, пока преподаватель драматического искусства не сказал, что у меня есть талант. Так что вместо изучения какой-нибудь экономики или социологии я отправилась изучать театральное мастерство в Йоркском университете в Торонто».