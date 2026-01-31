Итальянский фигурист: «Квад Валиевой меня шокировал. Абсолютно точно на уровне с лучшими мужчинами-фигуристами»

Думаю, вообще никто ничего не знает относительно формы Камилы Валиевой и уровня ее подготовки. Мы видели ее только в шоу. Она возвращается без лишнего шума, и я хорошо понимаю, почему так происходит. Вчера мы видели, как она прыгает тройные и даже четверной тулуп. Ее квад меня просто шокировал. Я не ожидал, что она восстановит его так рано. Это абсолютно точно на уровне с лучшими мужчинами-фигуристами.