Итальянский фигурист: «Квад Валиевой меня шокировал. Абсолютно точно на уровне с лучшими мужчинами-фигуристами»

— Обязательно буду следить за чемпионатом России по прыжкам. Я стараюсь не пропускать этот турнир с самого первого розыгрыша. Сейчас все в мире готовятся к Олимпиаде, так что лично я буду рад понаблюдать за соревнованиями, где все решает техника. Для меня это больше напоминает шоу, так что можно будет отвлечься и просто посмотреть.
Думаю, вообще никто ничего не знает относительно формы Камилы Валиевой и уровня ее подготовки. Мы видели ее только в шоу. Она возвращается без лишнего шума, и я хорошо понимаю, почему так происходит. Вчера мы видели, как она прыгает тройные и даже четверной тулуп. Ее квад меня просто шокировал. Я не ожидал, что она восстановит его так рано. Это абсолютно точно на уровне с лучшими мужчинами-фигуристами.
Сможет ли Камила выиграть на предстоящем турнире? Думаю, все будет зависеть от формата. С точки зрения качества прыжков у нее точно есть все шансы. Естественно ей будет нелегко, потому что в списке есть достаточно сильных фигуристок, — сказал Чирчелли в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.