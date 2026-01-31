Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева выступит в предматчевом шоу в рамках вынесенных встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Китае в марте, сообщается на сайте турнира.
В рамках KHL World Games «Шанхайские драконы» 5 марта сыграют в Шанхае против новосибирской «Сибири», 7 марта — против астанинского «Барыса».
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
В конце декабря завершилась четырехлетняя дисквалификация фигуристки за нарушение антидопинговых правил. В январе Валиева объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
«Шанхайские драконы» с 47 очками занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда принимает соперников на 21-тысячной «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.