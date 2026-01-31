Ричмонд
Валиева: «Ура, наконец-то я тут! Ощущения прекрасные. Это лучшее, что произошло в моей жизни за это время»

Камила Валиева поделилась эмоциями после выступления на чемпионате России по прыжкам.

Источник: РИА "Новости"

Фигуристка исполнила четверной тулуп, каскад тройной лутц — тройной сальхов чере ойлер, тройной лутц и тройной флип. Результат 19-летней спортсменки составил 29,28 балла.

«Хочу сказать огромное спасибо всем зрителям, кто болел за меня, кто верил в меня. Ура, наконец-то я тут! Ощущения прекрасные. Это лучшее, что произошло в моей жизни за это время», — передает слова Валиевой корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Напомним, в декабре истек срок 4-летней дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Ее последним турниром стал чемпионат России в декабре 2023 года.