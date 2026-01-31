Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Камила Валиева вошла в число полуфиналисток чемпионата России по прыжкам среди фигуристов, который проходит в Москве, Александра Игнатова (Трусова) выбыла в первом раунде турнира.
Чемпионат России по прыжкам стартовал в субботу в Москве. Для Валиевой он стал первым официальным стартом после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение. Фигуристка исполнила в четвертьфинале тулуп в четыре оборота, комбинацию из тройного лутца и тройного сальхова, а также соло-прыжки тройной лутц и тройной флип, набрав 29,28 балла. Это четвертый результат среди всех участниц.
Лучшую сумму баллов набрала в четвертьфинале Алиса Двоеглазова, исполнившая четверные тулуп и лутц — 34,49 балла. Второе место у Марии Захаровой, сделавшей четверной тулуп в комбинации с тройным сальховом и соло — 34,38. Третьей стала Дина Хуснутдинова, которая исполнила аксель в три с половиной оборота как в комбинации, так и соло — 30,21. Также в полуфинал вышли Дарья Садкова (26,56) и Софья Муравьева (26,18).
Для Трусовой турнир стал первым официальным стартом с ноября 2022 года. Спортсменка в августе 2025 года родила сына в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. В четвертьфинале чемпионата России по прыжкам Трусова исполнила комбинацию тройной лутц — тройной флип, а также два этих прыжка соло. Попытка исполнить лутц в четыре оборота оказалась неудачной. Она набрала 22,77 балла и не вошла в число полуфиналисток.
По итогам четвертьфинального раунда соревнований мужчин лучшим стал Владислав Дикиджи, исполнивший комбинацию из четверного лутца и тройного акселя, лутц в четыре оборота соло и четверной сальхов. Он набрал 49,80 балла. В полуфинал чемпионата России по прыжкам также вышли Никита Сарновский (48,63 балла), Николай Угожаев (46,85), Глеб Лутфуллин (45,20), Григорий Федоров (42,33) и Матвей Ветлугин (40,10).