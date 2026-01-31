Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам

Для Трусовой турнир стал первым официальным стартом с ноября 2022 года. Спортсменка в августе 2025 года родила сына в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. В четвертьфинале чемпионата России по прыжкам Трусова исполнила комбинацию тройной лутц — тройной флип, а также два этих прыжка соло. Попытка исполнить лутц в четыре оборота оказалась неудачной. Она набрала 22,77 балла и не вошла в число полуфиналисток.