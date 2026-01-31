Дуэты Валиевой и Трусовой не вошли в число призеров ЧР по прыжкам

Ранее Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, вышла в полуфинал индивидуального женского турнира, который, как и финал, состоится в воскресенье. Трусова, вернувшаяся к соревнованиям после рождения сына в августе прошлого года, выбыла в индивидуальном турнире на четвертьфинальной стадии.