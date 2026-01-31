Дуэты Валиевой и Трусовой не вошли в число призеров ЧР по прыжкам

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Камила Валиева в паре с Марком Кондратюком и Александра Игнатова (Трусова) в паре с супругом Макаром Игнатовым не сумели войти в число призеров соревнований дуэтов на чемпионате России по прыжкам среди фигуристов, который стартовал в субботу в Москве.
Валиева и Кондратюк по итогам трех раундов набрали 77,22 балла и заняли последнее, шестое место. Трусова и Игнатов получили 85,46 балла и стали пятыми.
Победу одержали Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев — 131,49 балла. Второе место заняла Софья Муравьева и Евгений Семененко — 116,23. Мария Захарова и Владислав Дикиджи стали третьими (97,84).
Чемпионы стали обладателями главного приза в миллион рублей. Дуэт, занявший второе место, получит 500 тысяч рублей, фигуристы, ставшие третьими — 250 тысяч рублей.
Ранее Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, вышла в полуфинал индивидуального женского турнира, который, как и финал, состоится в воскресенье. Трусова, вернувшаяся к соревнованиям после рождения сына в августе прошлого года, выбыла в индивидуальном турнире на четвертьфинальной стадии.