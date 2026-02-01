Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве, Камила Валиева не вошла в число призеров.
Двоеглазова победила с суммой 127,27 балла. Второе место заняла Дина Хуснутдинова (119,26 балла), третьей стала Дарья Садкова (111,99).
Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, стала шестой в полуфинале, в финал прошли три спортсменки с лучшей суммой баллов.
Победители личного турнира чемпионата России по прыжкам получат 1 миллион рублей, серебряные призеры — 500 тысяч, бронзовые — 250 тысяч.